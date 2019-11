Allwoods presenta el vídeoclip de "Miss Our Days"

18.11.2019 | 12:33

La banda terrassenca de new country, Allwoods, presenta el vídeo clip "Miss Our Days." Abans de començar a treballar en el pròxim àlbum, Allwoods presenta nou vídeo clip pertanyent al seu llarga durada editat al desembre 2018, i titulat "Birth.". "Miss Our Days" és una història d'amor "dedicada a les persones que estimem i ja no estan entre nosaltres, on narra en aquest cas, la història d'un home vidu que troba a faltar els moments viscuts amb la seva parella que va morir recentment", explica la formació al text de presentació. Inspirats en la genuïnitat dels grans artistes de la música americana i el country per sobre de tot, Allwoods va començar a treballar en el panorama musical en l'àmbit nacional i també internacional l'any 2017.