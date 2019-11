Minyons culminen la temporada carregant el tres de deu a la Diada

Santi Palos

17.11.2019 | 16:30

A la una i cinc minuts de la tarda, l'enxaneta ha fet l'aleta al cim del tres de deu de folre i manilles dels Minyons de Terrassa, i la Plaça Vella esclatava en aplaudiments. Els malva havien dit que en l´última actuació de la temporada, la seva Diada de la Colla, intentarien aquesta monstruositat de Castell, que feia dos anys que no tiraven, i ho han complert. Llàstima que, malgrat haver-lo pujat de pressa i lleuger, en el descens els quarts han cedit, i el castell ha fet llenya.

Una caiguda amb lesions (un minyó ha hagut de ser traslladat en llitera a la tenda de Creu Roja) que ha fet que els malva descartessin l'altre inèdit d'aquest any que tenien pensat per la Diada, el cinc de nou amb folre. L'han substituït, en tercera ronda, pel nou de vuit, igualment gamma extra i perfectament descarregat. També impecable i lleuger els hi ha sortit el dos de nou amb folre i manilles de la primera ronda, que ha estat precedit per un pilar de cinc de dol i un altre també de cinc reclamant "la llibertat dels presos polítics".

La cirereta de l'actuació ha estat el pilar de vuit, que han hagut de treballar de valent en el descens. S'ha viscut algun moment que semblava que no se'n sortirien, però finalment el pilar de vuit ha estat descarregat i la colla se n'ha pogut apuntar sis en aquesta temporada. La XLI Diada l'han acabat els Minyons amb set pilars de cinc (sis descarregat i un de carregat).

Pel que fa a les colles convidades, els Castellers de Sants han descarregat el cinc de vuit, el quatre de nou amb folre , el tres de vuit i quatre pilars de quatre, i han fet dos intents de tres de nou amb folre. I els Castellers de Sant Cugat han descarregat el tres de vuit, el dos de set, el quatre de vuit i dos pilars de quatre.

Ahir, a l'actuació de vigília, Minyons de Terrassa van descarregar el dos de vuit amb folre, el tres de nou amb folre, el cinc de vuit, el pilar de sis, vuit pilars de quatre i un pilar de cinc de la canalla.