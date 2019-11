Disset bandes posen música al centre de Terrassa

Santi Palos

16.11.2019 | 23:44

Inicialment organitzada pel 19 d'octubre, i ajornada llavors per la situació política, s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa la 38a Trobada de Bandes de Catalunya. El canvi de data, i el fet que moltes formacions tinguessin compromisos agafats per aquest cap de setmana, per ser l'anterior a Santa Cecília, patrona dels músics, ha reduït el nombre de bandes. De les 31 que havien anunciat la seva participació, n'han vingut 17.

Al matí han actuat als diferents districtes de la ciutat, i a la tarda han fet una desfilada pel centre de la ciutat, que també ha sigut més curta del que estava previst. Les bandes han sortit a les quatre de la tarda de l'Escola Pia, i en lloc de recórrer durant quatre hores els carrers del centre, a les cinc i alguns minuts ja estaven al Parc dels Catalans, l'indret triat pel fi de festa. Allà, la interpretació conjunta, per la Banda de Terrassa i l'Agrupació Musical San José de Terrassa, de les peces "Amparito Roca" i "La Moreneta" ha tancat la Trobada.