"Travessada familiar" d'Alpens fins al Coll Tallat

15.11.2019 | 04:00

La programació de "Travessades familiars" del Centre Excursionista de Terrassa (CET) ofereix aquest diumenge una ruta de 8 km que començarà a Alpens (comarca d'Osona) per resseguir tot el GR1 fins al coll Tallat, amb pas pel Puigcornador, i molts masos, boscos, feixes artigades i masies. Un itinerari que "permet observar el mosaic de paisatges que conformen el Lluçanès, tot resseguint un tram del camí ramader que anava cap a França", assenyala Toni Ripoll, del CET. Els no caminadors tenen l'opció d'una visita guiada al monestir romànic de Santa Maria de Lluçà, el més notable edifici arqueològic i històric del Lluçanès.

També per diumenge, la vocalia de senders del CET ha organitzat una ruta de 17,4 km entre Berga i Fumanya, on hi ha un centre d'interpretació de dinosaures. Inscripcions a les dues sortides al telèfon 93 788 30 30.