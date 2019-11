Un pinzell llampant que s'ha apagat

Obituari, per Josep Ballbè

Josep Ballbè i Urrit

15.11.2019 | 04:00

Leonardo demà Vinci deia que "la pintura és una poesia que es veu i no se sent, i la poesia és una pintura que se sent i no es veu"... I afegia que "si tu anomenes a la pintura poesia muda, el pintor podrà dir que la poesia és pintura cega". Em vénen al pensament aquestes dites en motiu de l'adéu -als 96 anys- de n'Eduard Rosell i Gil......Sens dubte, un gran pintor terrassenc.Un autor per al qual. -amb paraules d'en Paul Cézanne- "pintar significava pensar amb el seu pinzell". Un estri ...