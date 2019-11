El fenomen Rosalia arrasa als Latin Grammy

Música

15.11.2019 | 11:53

Rosalía va arrasar aquest dijous en els Latin Grammy amb tres premis, inclòs el gran reconeixement d'Àlbum de l'any per "El mal voler", en una nit que va certificar, per si hi havia algun dubte, que l'espanyola és actualment una de les estrelles més importants del panorama no només llatí sinó mundial. La cantant de Sant Esteve de Sesrovires es va endur tres gramòfons daurats amb el seu nom: Àlbum de l'any i Millor àlbum vocal pop contemporani per "El mal voler", i Millor cançó urbana per "Amb altura" (al costat de J Balvin).

Però a més, "El mal querer", una ambiciosa i triomfal producció conceptual que entrellaçava el flamenc amb el so urbà, va obtenir altres dos premis no directament relacionats amb Rosalía: Millor disseny d'empaquetatge (Man Mourentan i Tamara Pérez) i Millor enginyeria d'enregistrament per a un àlbum (El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua i Chris Athens).

En total, l'obra de Rosalía, una artista que acarona cada aspecte de la seva proposta des del musical a l'audiovisual, es va coronar amb cinc gramòfons daurats. Alejandro Sanz, Andrés Calamaro, Kany García i Tony Succar també van ser guardonats amb dos premis cadascú.