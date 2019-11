Doctor Prats, Miki Núñez i Joana Biarnés, amb La Marató de TV3

15.11.2019 | 11:53

Les malalties minoritàries centraran La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 15 de desembre. Una edició, presentada per Quim Masferrer, que sortirà del plató i tindrà per escenaris Barcelona, Tàrrega, Reus i Olot. Com ja és tradició, dies abans surten a la venda el disc i el llibre de La Marató, que es van presentar aquest dijous al vespre en una gala a Barcelona.

El disc de La Marató, que es posarà a la venda el diumenge 1 de desembre, al preu de 10 euros, amb tots els diaris d'àmbit català (entre ells, Diari de Terrassa), inclou el tema "Celebrem", del terrassenc Miki Núñez, una versió en català del seu senzill "Celébrate". Uns altres egarencs, els membres del grup Doctor Prats, també participen en aquest disc reinterpretant la nadala "Quan somrius" amb Els Catarres, Buhos i Elena Gadel.

El llibre, que ja està a la venda, compta enguany amb unes pàgines centrals molt especials que incorporen la mirada de 10 fotògrafs catalans de referència; entre ells, la terrassenca Joana Biarnés, que va morir el 19 de desembre del 2018 als 83 anys.