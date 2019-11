Comença una nova edició de la Setmana de Poesia Rauxa

Pamela Navarrete

15.11.2019 | 04:00

La tercera edició de Rauxa - Setmana de la Poesia de Terrassa arrenca demà dissabte amb un nombrós conjunt d'activitats que es desenvoluparan fins al pròxim 23 de novembre. Els organitzadors han apostat per la continuïtat, "amb propostes interessants repartides per diferents espais de la ciutat, i per a tots els públics."Així ho explica Pep Cortés, un dels integrants de l'entitat organitzadora, que remarca la voluntat dels ...