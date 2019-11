"El llenguado", nou espai de Fúlvia Nicolàs sobre el català

Estrenes a TV3

14.11.2019 | 15:26

Ja està gairebé tot a punt perquè a principis de l'any que ve, TV3 estreni "El llenguado", un programa dirigit per Fúlvia Nicolàs (establerta a Matadepera) i presentat per la cantant Yolanda Sey i l'actor Guillem Albà, que parlarà de temes de llengua actuals amb un to distès i humorístic, amb voluntat de distreure l'espectador i trencar el mite que el català és una llengua difícil.

La directora del programa, Fúlvia Nicolàs, ha explicat que cada episodi d'"El llenguado" està compost de dues parts fixes: en la primera s'investiga un tema relacionat amb el català, com ara el parlar dels joves, qui en decideix la normativa, les aportacions de la llengua al feminisme... i en la segona, un dels dos presentadors viatja a un territori de parla catalana per fixar-se en el parlar dels seus habitants a la recerca de paraules i expressions típiques de la zona d'allà. En aquesta recerca, també hi intervenen experts i personatges coneguts com ara Roger Mas, Clara Peya o Anna Torrent, que també han donat el seu punt de vista sobre el tema de què tractava el reportatge. Entre altres territoris, el programa fa parada a Andorra, Formentera, el Rosselló, l'Albera, la Marina Baixa, el Segrià, Menorca, el Matarranya o Barcelona.