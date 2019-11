L' artista terrassenc Eduard Rosell mor als 96 anys

S. P.

14.11.2019 | 16:36

El pintor i dibuixant terrassenc Eduard Rosell i Gil va morir ahir dimecres, a l'edat de 96 anys. L'enterrament ha tingut lloc aquest matí al Cementiri municipal. Nascut a Terrassa el 1923, Rosell va mantenir la seva activitat artística gairebé fins al final, i fa dos anys fins i tot va fer una exposició, l'última, a la residència la Llar, on ha transcorregut la darrera etapa de la seva vida. Quasi 70 anys ininterromputs de pràctica del dibuix i la pintura formen la trajectòria d'Eduard Rosell, que va ser alumne de Tomàs Viver i Joan Rigol, i es va fer conegut sobretot per les obres en què, amb gran realisme i molta cura en els detalls, va plasmar la Seu d'Ègara, Sant Llorenç del Munt, les masies, cases de pagès i paisatges del voltant de Terrassa i altres temes locals. Rosell també fou un participant que no fallava cap any a la Fira del Dibuix de Terrassa.