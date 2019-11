El grup de pop-rock Els Visitants fa un concert acústic a la Maurina

S. P.

14.11.2019 | 16:13

Ja fa quinze anys que Lluís Paloma "Patinet" (Terrassa, 1975) va publicar el disc "Corrupció automobilística a Liechtenstein" , esdevingut un petit clàssic local. Aquest guitarrista, cantant i compositor no ha parat des de llavors, tant en solitari com amb Els Visitants, el grup que lidera. Demà divendres, a dos quarts de vuit del vespre, Els Visitants ofereixen un concert en format acústic al centre cívic Maria Aurèlia Capmany, del barri de la Maurina. Actualment ofereixen l'espectacle "When the city cries", amb temes propis de Paloma i versions de Depeche Mode, Rolling Stones, Pink Floyd i altres. El concert forma part de la programació del "Circuit de música moderna", organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i és d'entrada gratuïta.