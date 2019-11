Marc Ribas busca el millor restaurant de terra endins de l'Urgell

Televisió

13.11.2019 | 11:51

El programa "Joc de cartes" de TV3 es trasllada avui fins a l'Urgell per trobar el millor restaurant de terra endins. Amb el xef de Terrassa Marc Ribas esbrinaran que l'Urgell és la porta de ponent, una terra plena d'història i amb una tradició culinària que és l'enveja de la resta del país. La primera parada la farà a Agramunt per descobrir l'Atípic, el restaurant d'Irina Penella. Tot seguit anirà fins a Maldà, on l'esperarà Nadia Tolsà i el seu Bar Centro, bar, sala de concerts i galeria d'art. La parada següent la farà a Tàrrega, on el gastrobar Art Tapa 1224 li obrirà les portes juntament amb la seva propietària, Sònia Martínez. Finalment acabarà a Claravalls, on el Bar Aleix i Palmira Calderó li oferiran un últim àpat.