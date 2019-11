Un "barber de Sevilla" amb ambient de circ

13.11.2019 | 04:00

L' associació Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa va estrenar el passat cap de setmana la seva producció d'aquest any, "El barber de Sevilla". Dues funciones que van omplir, divendres i diumenge, el Teatre Principal. Al públic l'esperava la sorpresa de veure que la gran òpera bufa de Rossini es desenvolupava en un ambient de circ, tant per l'escenografia com per la indumentària dels intèrprets. Una opció que va ser ben ...