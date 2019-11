Quan la llum dels ulls s'apaga

Crítica de teatre: "Abans que es faci fosc"

Mercè Boladeras

13.11.2019 | 04:00

Què passaria si un dia ens adonem que perdem visió? Anem al metge, ens fan proves, i ens diagnostiquen una malaltia ocular que té un fatal desenllaç: la ceguesa. Com ens recuperem? Com reaprenen amb viure amb la nostra discapacitat?Aquestes preguntes se les fa l'Anna, una científica i astrònoma de molt renom, que de cop i volta sent que la llum dels seus ulls s'apaga com la de les estrelles, sense que hi pugui posar remei. L'Anne haurà ...