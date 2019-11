La Família Timbal es fa dels Minyons en el seu nou conte

Santi Palos

09.11.2019 | 04:00

Després d'haver viscut, en els llibres anteriors, històries amb el patge Xiu-Xiu i a la Festa Major, la família Timbal es posa la camisa malva al tercer conte d'aquesta sèrie dels personatges creats per l'escriptora Núria Riera Carrillo i la il·lustradora Mercè Ortí) "La família Timbal i els Minyons" és "un regal per la colla, per tot el que ha fet aquests quaranta anys, com ho va ser la cançó de Doctor Prats", va assenyalar el seu president, Jesús Rodríguez, dijous, en la presentació d'aquest ...