Ángel Camino exposa gravats al Centre Cultural Taller sobre l'eina digital

08.11.2019 | 04:00

L' espai la Galeria del Centre Cultural Terrassa va obrir ahir l'exposició "La foscor visible", d'Ángel Camino, un artista de Valladolid que actualment resideix al Penedès. Hi presenta gravats i escultures, aplicant sovint les tècniques d'una disciplina a l'altra, a la recerca de la interrelació i la complementarietat entre les seves peces. "Sempre he volgut moure pedres. En fer-ho, es posen en ordre tant les seves formes com els seus continguts. Intento ordenar el caos", explica Ángel Camino. ...