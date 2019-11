Sofía Ellar: "Sóc la primera que m'emociono en els concerts"

Santi Palos

07.11.2019 | 04:00

"A la gent que ve a veure't en directe li has d'oferir alguna cosa més que quan escolta les teves cançons a casa, amb l'Spotify, prenent-se un cafè", ens va comentar ahir a la tarda, en conversa telefònica, Sofia Ellar, la cantautora que avui fa parada a Terrassa de la seva gira "Bañarnos en vaqueros". Ellar sortirà a l'escenari del Centre Cultural acompanyada per una banda de cinc músics, per tal d'oferir un concert "que també té molt treballada la part d'espectacle. Per això hi ha molts ...