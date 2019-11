"OT" tanca els càstings a Madrid amb més de 10.000 aspirants

El talent musical s'emetrà des de Terrassa

06.11.2019 | 17:38

"Hi ha molt de nivell, perfils molt diferents, veus molt personals, gent molt preparada. Tenim concursants com per a dues edicions", ha afirmat Noemí Galera, directora de l'Acadèmia d'"OT" un cop finalitzats els càstings. Aquest dimarts Madrid ha estat l'última oportunitat per a convertir-se en participant del talent musical que Gestmusic i TVE emeten des del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Més de 2.500 aspirants van acudir a la Casa de Campo madrilenya.

En total, més de 10.000 persones s'han presentat a les proves de càsting que s'han celebrat a 9 ciutats: Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela i Madrid.