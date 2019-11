El debat electoral de TV3 lidera amb un "share" del 31,4% i 778 mil espectadors de mitjana

Redacció

06.11.2019 | 12:37

El debat electoral d'ahir a la nit a TV3, en què van participar els candidats per la circumscripció de Barcelona de les principals formacions polítiques catalanes, va liderar la nit televisiva a Catalunya. L'emissió va anotar una quota mitjana de pantalla del 31,4% i va ser seguida per 778 mil espectadors. L'audiència acumulada (és a dir, la quantitat d'espectadors que van connectar amb el programa almenys durant un minut) va ser de 1.472.000 persones.

Pel que fa a l'audiència digital, el debat va ser seguit per 49.400 usuaris únics als mitjans digitals de la CCMA. 41.850 usuaris únics van veure en directe l'emissió del debat per internet, i 7.850 usuaris únics van seguir l'emissió radiofònica del debat per internet. A més, el debat va ser l'emissió més comentada del dia a Twitter a tot Espanya i, en conjunt, va generar 141.300 missatges, segons dades de la consultora Kantar.