Més de 3,4 milions d'espectadors veuenel debat a La 1

Televisió

05.11.2019 | 12:12

La 1 va ser la cadena preferida per l'audiència per veure el Debat a Cinc 4-N entre els candidats a la presidència del Govern. Va tenir una audiència mitjana de 3.402.000 d'espectadors (20,8% de quota) i va ser l'espai líder del dia a tot l'Estat. Les altres dues cadenes que van transmetre el debat van ser Antena 3, que va obtenir una quota d'audiència del 13.6% i La Sexta, un 13%.

Fins a 7.366.000 persones van veure en algun moment debatre a Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) i Santiago Abascal (Vox) en La 1.

A Catalunya, els espectadors van triar La Sexta (11,4%) per veure la comparecència televisiva dels líders polítics. En segon lloc va quedar Antena 3 (9,5%) i com a tercera opció La 1 (7,1%).