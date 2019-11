El debat de les eleccions al Congrés, avui a TV3 i Catalunya Ràdio

Televisió

05.11.2019 | 12:14

Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, serà aquesta nit el moderador del debat electoral amb els candidats de les formacions que hi concorren.

Hi han confirmat l'assistència Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), José Zaragoza, en substitució de Meritxell Batet (Partit dels Socialistes de Catalunya), Jaume Asens (En Comú Podem), Laura Borràs (Junts per Catalunya), Inés Arrimadas (Ciutadans), Cayetana Álvarez de Toledo (Partit Popular), Ignacio Garriga (Vox) i Mireia Vehí (CUP).

El debat durarà dues hores i serà obert. Qualsevol dels participants podrà sotmetre a discussió el tema que cregui oportú quan s'incorpori en el debat, rebatent les intervencions dels altres.