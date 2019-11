Perpetuant als Grapa

text: sergi estapé fotO: nebridi aróztegui

02.11.2019 | 04:00

L'any 1972, cinc joves terrassencs creaven Grapa, un grup de música amb influències directes del rock simfònic (o també dit rock progressiu) del moment, que encarnaven grups com Pink Floyd, Yes, Jethro Tull o King Crimson, també del jazz i d'altres autors com Frank Zappa. El grup estava format inicialment per Quimet Carreras (veu i guitarra), Joan Casas (veu, saxo i flauta), Josep Maria Pagès (teclats), Frank Ávila (baix) i Josep "Nen" Ávila (bateria). Després, els germans Ávila van ser ...