Andreu Casanova donarà demà la "Tinder Sorpresa" a Terrassa

L' humorista Andreu Casanova, que actua per tercera vegada al Centre Cultural.

Santi Palos

02.11.2019 | 04:00

Tinder és una aplicació mòbil que permet als usuaris xerrar i concertar cites, i la que més èxit ha tingut en l'àmbit de buscar noves amistats lligar o trobar parella per internet. I es clar, un humorista com Andreu Casanova, que ja va crear un espectacle parodiant la novel·la "Cinquanta ombres de Grey", havia de convertir Tinder, i totes les situacions còmiques i vitals que pot provocar, no ha resistit la temptació -mai ...