La Xarxa portará diumenge "La Princesa en texans" i el seu drac al Teatre Alegria 

01.11.2019 | 04:00

La programació de teatre Familiar de la Xarxa presenta diumenge, a les sis de la tarda, l'obra "La princesa en texans", de la Companyia Sgratta. Per motius tècnics, aquesta representació es farà al Teatre Alegria, i no pas al principal, on la Xarxa desenvolupa tota la seva temporada. Basada en el llibre "El país del poble sec", de Clara Gavaldà i Joel Grau, "La princesa en texans" és una llegenda, explicada per dos venedors ambulants o ambientada a un lloc on fa temps que no hi plou, i a més a més un drac es beu la poca aigua que raja de l'única font del poble. La princesa Maribel i el Cavall intentaran que l'aigua torni al poble , i es veuran embolicats en una successió de peripècies humorístiques.