Ruta pel Parc del Montsant i els volts de Margalef

31.10.2019 | 04:00

La vocalia de muntanya de l'entitat Excursionistes.cat ha programat per dissabte un itinerari pel Parc Natural del Montsant. Serà un itinerari de 18 quilòmetres, per fer en sis hores, sense parades. Començarà i acabarà al pantà de Margalef, per recórrer l'entorn del municipi, les coves properes (Columna, Falconera, cova d'Ascla), el pont penjant i el Pontó. Inscripcions al telèfon 636 214 880, de quatre de la tarda a les deu de la nit.

El pròxim dia 10, la vocalia d'història d'Excursionistes. cat farà la quinta etapa de la "Ruta del Cardener", entre Cardona i Palà de Torroella. Serà una ruta d'uns 12 km en què, entre altres elements d'interès, es visitaran el nucli històric de Cardona, les ermites de la Pietat i Sant Martí de Fontelles, i la Necròpolis de la Vinya del Guitarra. Inscripcions al telèfon 609 403 750 (de sis a vuit de la tarda).