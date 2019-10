Ramon Moncho, la veu de "Contrapunt"

Obituari

Santi Palos

31.10.2019 | 04:00

Va ser un dels terrassencs més populars i coneguts en el món de la sardana i la cobla. Bàsicament, per la seva tasca periodística a "Contrapunt", el programa d'informació sardanista que Ràdio Terrassa va emetre cada setmana des de febrer de 1947 fins al tancament de l'emissora, el gener de 2010 (3.112 edicions, 63 anys). Ramon Moncho i Herrera, que va morir el passat dia 17, a 73 anys, hi començaria a col·laborar com a corresponsal el 1981, quan Lídia Segués n'era la directora. El 1993 va ...