La Jazz Cava fa la Castanyada amb Atenea Carter

31.10.2019 | 04:00

La Nova Jazz Cava celebra avui la festa de la Castanyada amb la cantant Atenea Carter i el seu grup Groove Collective, que ofereixen un concert-jam session d'entrada gratuïta. Rai Castells (guitarra), Pep Coca (contrabaix) i Pau Gurpegui (bateria) són els membres de Groove Collective, que acompanyaran a l'escenari a aquesta cantant i compositora de jazz, soul i neosoul. Justament amb Groove Collective, grup crear fa tres anys, fusiona el jazz i el neo soul, amb clàssics d'aquests gèneres com ara "Summertime" o "At last" i fins i tot bossa nova. El concert començarà a les deu de la nit.