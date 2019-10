Jaume Funes reflexiona sobre fer de mestre al seu nou llibre

Presentació a Terrassa

31.10.2019 | 12:20

Jaume Funes, psicòleg i educador, va defensar l'ofici de mestre i una escola per a tothom en la presentació del seu llibre "Fer de mestre quan ningú no sap per a què serveix" (Eumo Editorial) dimarts passat a la llibreria Abacus de Terrassa.

Acompanyat del mestre i escriptor terrassenc Jordi Badiella, Funes va recordar que la funció principal dels educadors és procurar la felicitat dels alumnes. "No ens podem permetre que les criatures entrin plenes d'il·lusió i curiositat a P3 i en acabar l'escolarització obligatòria surtin avorrits i desmotivats", van coincidir a comentar a l'acte.