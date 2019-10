Marc Ribas visita els restaurants de KM0 del Baix Llobregat

Televisió

30.10.2019 | 12:34

La furgoneta de "Joc de cartes" s'endinsarà aquesta nit (TV3, 22.35 hores) al Baix Llobregat, una comarca que es caracteritza per la producció agrícola. I tot per trobar-hi la millor cuina amb producte de la zona. Marc Ribas, el xef de TV3 establert a Terrassa, visitarà quatre restaurants dirigits per restauradors i restauradores que li serviran fruites, hortalisses i verdures fresques directes del camp al plat.

El Marc viatjarà amb Anna Romogosa a l'Espai Terres Llunyanes, un restaurant que combina gastronomia i viatges; David Cartoixà mostrarà la tradició de l'Ermita de Brugués; Pedro Moya serà l'exemple que l'edat no està renyida amb la professionalitat que posa al CheChe, i Mireia Pla conquerirà els espectadors amb les vistes d'El Calamar & Lobster.