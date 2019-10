29.10.2019 | 04:00

Dins el cicle "CineArt" de l'Ateneu Terrassenc, avui a les 6.30 de la tarda s'hi projectarà la pel·lícula "Ultimatum a la Tierra" ("The Day the Earth Stood Still") de Robert Wise (1951), un dels grans títols clàssics de la ciència-ficció, i que destaca pel seu missatge pacifista. Hi haurà debat posterior, moderat per Sergi Garcia.