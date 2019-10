29.10.2019 | 04:00

Avui a les nou del vespre, com cada dimarts, hi ha jam session al Cafè de l'Aula (c/Volta, 37). El protagonista és el bateria Oriol Cot, acompanyat de Vitalik Bagriy (saxo tenor), David Garcia (guitarra elèctrica) i Joan Humet (contrabaix). L'entrada és gratuïta. Divendres, al Cafè de l'Aula hi actuarà Motius, duet que formen la violinista Ingrid López i el pianista Josep Cornella.