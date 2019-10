Una gran pinya per les malalties minoritàries

L'espot de La Marató 2019

28.10.2019 | 11:34

Aquest diumenge, les torres venecianes de l'avinguda Maria Cristina es van convertir en punt de trobada de centenars de voluntaris per fer possible un nou espot de La Marató, el primer amb participació ciutadana i el més multitudinari. Enmig de turistes, runners i ciclistes, han fet pinya per dur, a partir del mes de novembre, el missatge d'una nova edició de La Marató: "Minories que fan una majoria".

En el centre d'aquesta pinya, una jove actriu de 18 anys, Alba Parejo, afectada per nevus congènit gegant.

També van col·laborar catorze colles castelleres entre elles Castellers de Terrassa.