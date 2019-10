El públic tria gairebé totes les cançons dels concerts dels Sírex

Santi Palos

26.10.2019 | 04:00

Feia set anys que Los Sírex no venien a Terrassa, per la qual cosa el seu concert de demà a la tarda (també al Centre Cultural, com l'anterior del 23 de febrer de 2012) resulta un esdeveniment. És a més el primer després de la publicació, l'any passat, del darrer disc, "Que nos quiten lo bailao". Un doble cd en què revisiten les seves grans cançons (i, per primera vegada, en canten en català, dues) i que, ...