Concert de l'organista Sören Gieseler a la parròquia de la Sagrada Família

26.10.2019 | 04:00

Diumenge, l'orgue de la Sagrada Família tornarà a sonar en un concert d'entrada gratuïta, organitzat amb motiu del 87è aniversari de la creació de la parròquia (el 1932). I amb un protagonista que es desplaça des de Stuttgart, la ciutat alemanya on va néixer l'any 1996 i és l'organista titular de l'església evangèlica: Sören Gieseler. Interpretarà un programa d'autors coneguts: Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, W.A. Mozart, Robert Schumann, César Frank, Max Weber. L'excepció és l'únic compositor viu que ha inclòs al repertori, Ad Wammes (Vreeswijk, Holanda, 1957), de qui tocarà "Miroir" (1989), que va escriure expressament per a orgue. És una peça en què la mà dreta de l'organista toca sempre el mateix patró, mentre que l'esquerra i el pedal afegeixen detalls addicionals i petites sensacions de melodia. " Les textures brillants creen un efecte hipnòtic, com els raigs balladors o la llum reflectida a la copa", va descriure la peça el seu autor.