Rafel Nadal explica com neix una novel·la en el dinar-col·loqui d'Àgora Cultural

25.10.2019 | 04:00

L'entitat Àgora Cultural Terrassenca organitza cada mes un dinar-col·loqui amb un personatge convidat. El d'octubre, avui a les dues del migdia, al restaurant Viu by Tapiñas (Passeig Comte d'Ègara, 18), serà l'escriptor Rafel Nadal. "El procés creatiu. Com neix una novel·la" és el títol de la xerrada que hi farà el guanyador del premi Ramon Llull d'aquest any, amb el llibre "El fill de l'italià". ...