Josep Gòrriz fa de Vallparadís un camí iniciàtic

L'escriptor terrassenc Josep Gòrriz, autor de la novel·la "Mai no et podré estimar". Nebridi Aróztegui

Santi Palos

24.10.2019 | 04:00

El Parc de Vallparadís ja té la seva novel·la per excel·lència, i és "Mai no et podré estimar", de Josep Gòrriz. En molts dels seus espais, descrits i citats amb els seus noms, estan ambientats bona part dels passatges, i succeeixen moltes coses, potser les més transcendentals, d'aquesta nova obra de l'escriptor terrassenc. Lorena, la protagonista femenina, que estudia segon de medicina i clarinet en el Conservatori, viu ...