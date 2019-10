Minyons fan un tres de nou i van cap al de deu

Santi Palos

23.10.2019 | 04:00

Diumenge, a la diada dels Castellers de Sants, els Minyons de Terrassa van tornar a descarregar, per aquest ordre, el dos de vuit amb folre, el tres de nou amb folre (el catorze de l'any) i el cinc de vuit, més el pilar de set. Castells que tenen ben apamats i que van desenvolupar de manera impecable. Tanmateix, a la plaça Benet i Moixí de Barcelona, als malva els hi hauria agradat portar-hi no només un sinó tres castells de nou (el dos, el tres i el quatre), ...