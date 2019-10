"L'atenció és la pròpia energia vital i per això cal educar-la"

Santi Palos

23.10.2019 | 04:00

L'atenció és la cosa més preuada que tenim, i per això tothom i tot ens la vol prendre. De la importància de l'atenció per la vida humana, per a la salut i l'educació de les emocions, pel desenvolupament de les persones i de les societats, va parlar Josep Maria Fericgla dilluns, en una conferència que va omplir l'aula magna del Centre Cultural.Tan important és l'atenció que "antigament, la religió i la filosofia ...