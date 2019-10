Preestrenes i 12 hores de cinema fantàstic

Laura Mangas

22.10.2019 | 04:00

Propostes diverses per gaudir i enfortir la relació de la ciutat amb el cinema. Això és el que porta la segona edició de la Setmana del Cinema a Terrassa, que se celebra del 24 al 30 d'octubre al voltant del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, declarat per la Unesco, que es commemora el dia 27.Segons va explicar ahir el regidor de Projectes Audiovisuals, Pep Forn, es busca donar a conèixer a la ciutadania la "potència" que és Terrassa dins el sector audiovisual, on hi ha creadors amateurs ...