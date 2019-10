Una exposició sobre el pintor Miquel Pujadas

22.10.2019 | 20:32

L'Agrupació de Col·leccionistes de Terrassa inaugura avui a les set de la tarda, a la seva seu al Centre Cultural, una exposició organitzada amb la voluntat de recuperar la figura i l'obra del pintor terrassenc Miquel Pujadas i Badia (1892-1974). A la mostra, que es podrà visitar fins al 10 de gener de 2020, s'hi poden veure dibuixos de masies i pobles dels entorns de Terrassa i de les Esglésies de Sant Pere, en els anys de la Guerra Civil, i també d'altres dels anys d'aprenentatge, dissenys de capçaleres de revistes, l'esbós de la decoració de la biblioteca del Casino del Comerç, encarregat l'any 1928, fotografies i altres documents que permeten un recorregut cronològic per la seva vida. "Tot allò que no s'exhibeix en una sala d'art, però que resulta interessant per a la història. L'exposició ens permetrà conèixer millor l'activitat artística de Pujadas i l'entorn en què es desenvolupava", explica l'ACT, que ha organitzat "Miquel Pujadas: l'artista i la seva època", amb la col·laboració de Miquel Domingo i Pujadas.