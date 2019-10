El "Rèquiem" del Centre Cultural acaba amb l'auditori cridant "Llibertat presos polítics"

S.P.

20.10.2019 | 20:35

El "Rèquiem" de Mozart, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès i els cors Montserrat i Cantiga, i convertit en un espectacle de dansa per la Crea Dance Company, ha estat un gran èxit. Quan s'ha acabat la funció d'aquesta tarda, a l'auditori del Centre Cultural, absolutament ple, el públic s'ha posat dret i, entusiasmat, ha aplaudit els intèrprets durant gairebé deu minuts.

I després dels aplaudiments, hi ha hagut bis i ha sigut reivindicatiu. De cop i volta, els cors han desplegat estelades i pancartes de "Llibertat presos polítics", i el "Cant de la senyera" ha estat interpretat per músics, cantaires, i també de manera entusiasta pel públic, que seguia en peu. Un públic que, acabada la peça, ha cridat, massivament, unes quantes vegades i amb tota la força dels seus pulmons, "Llibertat presos polítics".