Xavier González en camí a la "mirada clàssica"

Santi Palos

19.10.2019 | 04:00

Porta gairebé tres anys Xavier Gonzàlez treballant els quadres de l'exposició que, el març vinent, inaugurarà a la Seven Star Gallery de Berlín. Un projecte ambiciós, que marca l'inici d'un nou període per al pintor terrassenc més internacional i apassionat, i del que abans d'emportar-se'l a Alemanya, n'ha volgut oferir un tast a la seva ciutat, i al Reina Victòria, "on vaig vendre el primer quadre, i el segon i el tercer, on m'he passat nits parlant d'art, i que ha sigut tot el meu món ...