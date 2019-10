"És un privilegi crear i ballar amb músics en directe"

Maria Rovira, directora i coreògrafa de Crea Dance Fundation

Mercè Boladeras

19.10.2019 | 04:00

Maria Rovira ha creat l'obra en dansa sobre la música del "Rèquiem" de Mozart que s'estrena aquest cap de setmana al Centre Cultural Terrassa. Rovira parla de la nova coreografia i també de la seva professió amb molta estima. Diu que per concebre la dansa de l'obra de Mozart s'ha endinsat en les diverses cultures per veure com representen al·legòricament la mort.Com ha concebut aquest espectacle de dansa i música del ...