Marissa Josa, de Terrassa, a "La reina de la bellesa"

19.10.2019 | 04:00

Fa temps que no tenim oportunitat de veure a Marissa Josa, de Terrassa, a l'escena local. Aquesta temporada de tardor serà possible. L'actriu, amb una dilatada trajectòria, protagonitza "La reina de la bellesa", de Martin McDonagh, amb la direcció de Julio Manrique. El repartiment que completa aquesta peça és també molt atractiu: Marta Marco, Enric Auquer i Ernest Villegas.

"La reina de la bellesa" (dia 24 de novembre al Principal) és un relat que apel·la a la vellesa i a la joventut, a partir d'una mare i una filla que viuen juntes en un petit poble d'Irlanda. La mare es fa gran i vol retenir la filla perquè la cuidi però aquesta última sent que li falta l'aire.

De la nova temporada també cal destacar "A.K.A (Also Know As), una de les obres més aplaudides de la passada temporada i 6 vegades premiada. Explica la història d'un jove adolescent, el Carlos, que cerca la seva identitat. El personatge recau en Albert Salazar.