Albert Suárez representa "Muerte en el Nilo" al Teatre Borràs

Emili González

16.10.2019 | 11:04

El jove actor egarenc Albert Suárez, que ha desenvolupat una bona part de la seva carrera a Madrid, representa fins al pròxim 3 de novembre l'obra "Muerte en el Nilo" al Teatre Borràs de Barcelona. La peça, que va estrenar-se el 25 de setembre, és una versió contemporània del clàssic d'Agatha Christie i està dirigida per Víctor Conde, en una història que va sobre mort, misteri, aristocràcia i un assassinat, però també d'amor, passió i joventut perduda.

A banda de l'Albert Suárez, a l'escenari hi podem veure Miquel García Borda, Mariona Ribas, Mar del Hoyo i Aleix Rengel, entre altres.

El terrassenc torna així a actuar a Barcelona després que els espectadors de l'escena de Madrid l'hagin pogut veure en obres com "En un baño" o "Princesa 2.0", ambdues representades als Teatros Luchana de la capital d'Espanya. Recentment, Suárez també ha participat com a actor secundari a la pel·lícula "Ibiza", dirigida per Alex Richanbach, i ha intervingut en episodis de les sèries de Movistar+ "Instinto" i "Gigantes".

Pròximament, Albert Suárez será el protagonista de la secció Converses al suplement Gent DT, que es publica tots els dissabtes amb Diari de Terrassa.