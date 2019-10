Nova ruta del "Camí de Sant Jaume" de Catalunya

15.10.2019 | 04:00

Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa i Excursionistes.cat han organitzat per diumenge la tercera sortida del cicle "Camí de Sant Jaume de Tarragona a Mequinenza". Serà un itinerari de 15 km per la comarca del Baix Camp, entre L'Albiol i Prades, amb pas per la Serra de la Mussara i el Pla de l'Ermitanet. Inscripcions al telèfon 646 61 50 16 (de set de la tarda a deu de la nit). Se sortirà de Terrassa a les set del matí, de l'estació d'autobusos. La pròxima etapa d'aquest cicle serà de ...