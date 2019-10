La Verge del Pilar rep avui els clavells dels terrassencs a la Plaça Vella

Santi Palos

12.10.2019 | 04:00

Cada 12 d'octubre, el Centro Aragonés de Terrassa organitza (d'ençà de l'any 2013, a la Plaça Vella) una celebració del Día del Pilar que té la voluntat de ser el més semblant possible a la de Saragossa. El programa d'aquest any no presenta novetats. A les deu del matí, l'entitat ja tindrà instal·lada la imatge de la Verge del Pilar a l'escenari de la Plaça Vella, per tal que tothom qui vulgui pugui fer-li ...