"The vigil" clausura avui un Festival de Sitges irregular

El film nord-americà "The vigil", de Keitk Thomas, clausurarà la 52 edició del Festival de Sitges.

Festival de Sitges

Jordi Guillem

12.10.2019 | 04:00

Avui a les nou del vespre, la cinquanta-dosena edició del Festival de Sitges abaixarà el teló amb una cerimònia de clausura que tindrà com a sorpresa la presència del director Dario Argento. El film nord-americà "The vigil", de Keitk Thomas, clausurarà una edició marcada pel baix nivell de la majoria de produccions, motivada per la falta d'acord amb les "majors" americanes. El públic s'ha mantingut, ...