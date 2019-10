La distopia espanyola "El hoyo" guanya el Festival de Sitges

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Jordi Guillem

12.10.2019 | 14:30

Estava entre les favorites i s'ha acabat enduent el premi al millor film de la cinquanta-dosena edició del Festival de Sitges. Es tracta del film espanyol "El hoyo", amb una notable participació catalana dirigit pel cineasta basc Galder Gaztelu-Urrutia i protagonitzat pel català Iván Massagué, Antonia San Juan i Zorion Eguileor. El treball és una distòpia sobre una presó vertical on viuen apilades diferents persones en austeres cel.les de formigó. És un crit de socors cap a la irreversible deshumanització de la societat. Un film força reeixit que té una factura tècnica tan potent com convincent. Els membres del jurat han destacat durant la lectura del palmarès la unanimitat absoluta que ha despertat un film del que destaquen la seva capacitat per explicar les creixents desigualtats socials i el divorci entre els governs i la ciutadania que s'està vivint arreu.

Avui dissabte a les nou del vespre, els responsables d'aquesta crua, apocalíptica, futurista i també realista pel.lícula rebran tan preuat guardó a la gala de cloenda, on es projectarà la irregular "The vigil", de Keith Thomas. S'ha endut també "El hoyo" el premi als millors efectes especials.

Els premis actorals han estat força més discutits. Han recaigut en l'actriu Imogen Poots (Vivarium) i l'actor Miles Robbins (Daniel isn't real). L'altra gran guanyadora del festival és la preciosa pel.lícula del belga Fabrice du Welz "Adoration", tota una exquisidesa amb reminiscències a la "nouvelle vague" que ha rebut el Mélies d'Argent, la millor fotografia, el Premi del Jurat i també dues mencions especials pels dos joves actors protagonistes, Fantine Harduin i Thomas Gloria. S'ha premiat també la música del film francès d' animació "J'ai perdu mon corps", de Netflix.El Gran Premi de la Crítica José Luis Guarner ha estat per a la brasilera "Bacurau", un film del que s'ha premiat també la direcció a quarre mans de Kleber Mendonça Filho i Juliano Dornelles. El millor guió ha estat per "Judy and Punch".

Aquest dissabte, l'estrella indiscutible del festival és l'actor Aaron Paul, el Jesse Pinkman de "Breaking Bad", que és a Sitges per presentar el film "El camino", una continuació de l'exitosa sèrie "Breaking Bad" signat pel seu creador, Vince Gilligan. El film ja es pot veure a la plataforma Netflix.