Litus torna amb nou disc

L'artista terrassenc Litus, a cavall actualment entre Madrid i Terrassa, torna molt aviat amb un nou disc. Poca cosa se sap, de moment, d'aquest nou treball. S'avança únicament que aquest serà un àlbum "on les cançons es titulen amb noms i cognoms i en el qual, segons el mateix artista: 'la manera d'avançar o d'innovar no ha consistit a anar cap endavant, sinó a quedar-me quiet i observar que ocorria cap als costats'." També hi han transcendit les paraules de Fernado Neira (El País), amb les quals es presenta aquesta novetat: "Valdrà la pena parar esment a Litus, un cantautor extraordinari que el seu disc 'Miércoles 14' va passar inadvertit el 2015. Ara, amb l'aval mediàtic de la seva presència en la banda televisiva de Buenafuente, pot aconseguir una rellevància molt més d'acord amb el seu talent."